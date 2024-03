I contabili alla guida di PlayStation sono un problema, secondo gli analisti

David Gibson, analista di MST Financial, ha parlato della situazione di Sony sulle pagine del Financial Times, affermando come uno dei problemi della divisione gaming sia l'essere gestita da burocrati e contabili, figure non preparati a gestire imprese creative ma solamente a far quadrare i conti.

Nonostante PS5 abbia venduto quasi 55 milioni di console, Sony si trova in difficoltà e sta cercando di risparmiare per rendere più sostenibile il business di PlayStation. Il recente piano di licenziamenti prevede di lasciare a casa circa 900 persone, oltre alla chiusura di Sony London Studio, il tutto con l'obiettivo dichiarato di ridurre i costi ed aumentare i profitti.

Secondo Gibson, gli attuali dirigenti di PlayStation non hanno alcuna visione creativa e attualmente il business gaming di Sony viene gestito in maniera diversa rispetto al passato. L'analista cita ad esempio il taglio di prezzo di PS4:

"PlayStation 4 ha avuto un price cut di 100 dollari nei primi cinque anni di vita ma questo apparentemente non accadrà con PS5 e per un motivo molto semplice. Tagliare di 100 dollari il prezzo della console vorrebbe dire rinunciare a profitti per miliardi di dollari."

La possibile uscita di scena di Xbox dal mercato console potrebbe dunque essere un'arma a doppio taglio anche per Sony, mettendo l'azienda giapponese in una posizione potenzialmente scomoda per quanto riguarda il lancio di nuovi hardware, senza competizione diretta di alcun tipo.