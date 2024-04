Content Warning: il fenomeno horror è 'gratis' su Xbox e PC Game Pass?

Prosegue la scalata alla classifica di Steam del nuovo fenomeno che sta diventando virale, Content Warning: il videogioco horror cooperativo di Landfall Publishing sembra avere tutte le carte in regola per imporsi in un mercato che tende sempre più a premiare l'originalità e l'intraprendenza delle software house indie.

Al netto di un comparto grafico che definire spartano sarebbe un mero eufemismo, Content Warning propone un'esperienza di gioco davvero assurda e fuori di testa che strizza l'occhio alla scena dei content creator.

Le sfide da completare impersonando questo manipolo di fittizi youtuber alla costante ricerca di follower calano i giocatori in un multiverso interattivo di paura e delirio, tra repentini cambi di ritmo e colpi di scena a profusione. Non c'è da sorprendersi, quindi, se in tanti si chiedono se è possibile immergersi nelle atmosfere a tinte oscure di Content Warning su Xbox o PC attraverso il Game Pass.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, d'altronde, ha spianato la strada al successo planetario di Palworld, altro grande fenomeno videoludico di questa prima metà di 2024. A questa domanda che sta rimbalzando con sempre maggiore frequenza sui social, però, dobbiamo rispondere in maniera negativa: nel momento in cui scriviamo, Content Warning non è disponibile su Xbox Game Pass ma solo su Steam. I più fortunati hanno potuto riscattarlo gratuitamente su PC nelle 24 ore successive all'approdo sul negozio digitale di Valve, ma attualmente il titolo viene proposto al prezzo di 7,79 euro.

Come accaduto in passato con tanti altri fenomeni videoludici, basti pensare a Vampire Survivors, non è affatto da escludere l'ipotesi dell'arrivo di Content Warning su Game Pass, tanto su PC quanto su console Xbox. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sui 5 grandi giochi da recuperare subito su Game Pass.

PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti oggi su