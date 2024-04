Content Warning uscirà su console PS5, Xbox e Nintendo Switch?

Pubblicato il primo aprile scorso, Content Warning è un successo su Steam: il gioco pubblicato da Lanfall Publishing sta dominando le classifiche del marketplace di Valve e sta riscuotendo un enorme successo su Twitch, dove è uno dei videogiochi più streammati.

Content Warning è disponibile solamente su PC e sono in molti a chiedersi se questo bizzarro gioco horror arriverà anche su console. Una risposta, molto generica in verità, arriva dalla community manager del team di sviluppo.

Gli sviluppatori "amerebbero far uscire Content Warning su console" ma al momento questa è una sfida troppo grande per un piccolo team indipendente. L'uscita su piattaforme come PS5, Xbox e Nintendo Switch richiede non solo un grande impegno dal punto di vista del controllo qualità ma anche la necessità di dover riprogettare o limitare alcuni aspetti del gioco.

In futuro certamente il team valuterà meglio la situazione e magari quando la versione PC sarà più stabile e richiederà meno attenzioni, si inizierà a pensare ad un possibile porting del gioco su altre piattaforme.

Content Warning è diventato rapidamente un fenomeno stile Palworld o per restare in tema horror, Poppy Playtime, conquistando milioni di giocatori in pochissimi giorni e finendo sulla bocca di tutti per merito di un gameplay assurdo e fuori di testa.

