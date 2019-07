Quanti contenuti avrà Destiny 2 Shadowkeep? Per Bungie sarà un 'Rise of Iron Plus'

Intervistati dai colleghi di Polygon, il franchise director Luke Smith ed il general manager Mark Noseworthy sono tornati a diffondere qualche informazione in più circa Destiny 2: Shadowkeep, la nuova espansione del looter-shooter Sci-Fi che Bungie si appresta a lanciare il prossimo mese di settembre.

Quando ai due è stato domandato se, esattamente come accaduto con la Città Sognate de I Rinnegati anche Shadowkeep avrebbe offerto un pianeta tutto nuovo da esplorare dopo la campagna princiaple, Noseworthy e Smith hanno così commentato riguardo alla tipologia e alla quantità di contenuti che troverete all'interno dell'imminente nuova espansione:

"I Rinnegati è stato un contenuto aggiuntivo enorme per Destiny 2. Per quanto concerne ciò che siamo in grado di costruire quest'anno, è molto più mirato verso una scala in stile Rise of Iron o un Rise of Iron Plus".

Nel primo Destiny, Rise of Iron introdusse una nuova location esplorabile, un raid, e quest Esotiche. Potete dunque aspettarvi tutto questo più, naturalmente, delle aggiunte addizionali che arricchiranno ulteriormente il pacchetto contenutistico di Shadowkeep.

Parlando poi della possibilità di aggiungere nel titolo dei pianeti già apparsi nel capitolo originale della serie, Noseworthy non si è dimostrato molto possibilista:

"Destiny 2 è un gioco molto esteso. L'obiettivo del gioco, la sua complessità, ma anche il quantitativo di spazio richiesto sugli hard drive: non può continuare a crescere all'infinito, per sempre".

Ricordiamo che Destiny 2 Shadowkeep sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 17 settembre. Nel mentre sono stati aperti per la prima volta i pre-ordini su Steam per l'edizione PC, gli sviluppatori hanno illustrato il nuovo sistema delle Mosse Finali.