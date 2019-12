Tutti i contenuti della prima stagione di Call of Duty Modern Warfare

È disponibile la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare con il nuovo Battle Pass: a partire da oggi, i giocatori potranno riunirsi su tutte le piattaforme per giocare con nuove mappe multiplayer, nuove modalità, esperienze in cooperativa, eventi e molto altro.

Inoltre, il Battle Pass di Modern Warfare offre ai giocatori maggiori possibilità di personalizzare la loro esperienza con nuovi contenuti che si ottengono giocando, quali armi, progetti, portafortuna e altri oggetti estetici. Il Battle Pass della Stagione 1 può essere acquistato utilizzando i punti Call of Duty sbloccando l’accesso fino a 100 livelli di nuovi contenuti. Inoltre, i giocatori che completano il Battle Pass guadagnano più punti rispetto al costo sostenuto per acquistarlo, aumentandone così il valore. I giocatori possono anche acquistare il Battle Pass Bundle che include gli stessi contenuti guadagnabili giocando e in più 20 salti di livello per l'accesso immediato a nuovi fantastici equipaggiamenti.

"Dal lancio di Modern Warfare è stato fantastico condividere un flusso costante di nuovi contenuti, ma oggi il lancio della Stagione 1 li porta ad un livello superiore. Stiamo implementando mappe multiplayer come Crash, Vacant e Shipment; le mappe Cargo, Atrio e Shipment; una mappa Guerra Terrestre Port; tre nuove modalità multiplayer; cinque nuove Operazioni Speciali e due nuove armi", ha affermato Patrick Kelly, Co-Studio Head e Creative Director di Infinity Ward. "Questo è il più grande rilascio di contenuti gratuiti nella storia di Call of Duty e siamo entusiasti che tutti possano accedervi su tutte le piattaforme".

La Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare presenta una serie di nuovi contenuti gratuiti disponibili per tutti i giocatori su tutte le piattaforme. I nuovi contenuti saranno rilasciati in ogni settimana della Stagione 1.

Nuove mappe multiplayer: Crash, la mappa multiplayer amata dai fan di Call of Duty 4: Modern Warfare, viene reinventata come luogo dell’incidente di un elicottero in Urzikstan, con tutte i percorsi per aggirare il nemico e gli incontri pieni di azione sul tetto che i fan ricordano bene. Ma non è tutto. Nel corso della stagione, oltre a Crash, ci saranno altre due mappe reinventate di Call of Duty 4: Modern Warfare, tra cui Vacant, un ufficio abbandonato che porta a intensi combattimenti interni all’edificio, e Shipment, dove l'azione veloce e frenetica la fa da padrona.

Nuova mappa Scontro 2v2: Gioca ad un veloce, intenso scontro 2v2 nella nuova mappa Atrium ambientata in un palazzo di Verdansk e nella nuova mappa Cargo, un magazzino a cielo aperto all'interno di una nave container nei porti di Londra. Inoltre, anche la mappa Shipment sarà disponibile per gli scontri 2v2 nel corso della stagione.

Nuova mappa Guerra Terrestre: Intraprendi un'epica guerra a tutto campo preparandoti a combattere con 64 giocatori su Port, una mappa unica di grandi dimensioni di Guerra Terrestre ambientata tra container, gru, edifici e strade.

Operazioni Speciali classiche: In Pitch Black, infiltrati all’interno della proprietà non occupata di Barkov per recuperare tutte le informazioni sul posto e trasmetterle al tuo rover tattico. In Grounded, impegnati a eliminare i militanti di Al Qatala che hanno sequestrato la base aerea di Barkov per rubare armi e mezzi aerei. Bomb Squad arriverà più tardi nella Stagione 1, dove il QRF del Team 4 dell'Armistice dovrà disinnescare gli IED piantati in una città dell’Urzikstan prima della detonazione.

Nuove Operazioni Speciali: Nell’Operazione Strongbox, usa le chiavi crittografiche che hai rubato per assaltare la banca, entrare nel caveau e mettere fuori servizio il Banchiere. Nell’Operazione Just Reward, che sarà disponibile per tutti i giocatori più avanti nel corso della stagione, interrompi il rifornimento di denaro di Al Qatala a Verdansk e prendi di mira la loro operazione finanziaria hackerando il centro dati mobile del Banchiere.

Nuove modalità di gioco multiplayer: In Reinforce, una modalità a metà tra Dominio, Search & Destroy, and Search & Rescue, guadagna i punti per riportare in vita i compagni di squadra e per vincere il round. Nel corso della Stagione 1, verranno aggiunte altre modalità quali Infected, dove il concetto è “vai a caccia o sarai cacciato” nella modalità di sopravvivenza dove i sopravvissuti eliminati diventano infetti. In O.S.P. Scontro, sono applicate le stesse meccaniche del tradizionale Scontro, con la netta differenza che i giocatori iniziano ogni partita senza armi o equipaggiamento e devono raccoglierli una volta iniziata.

Nuove armi:, Il RAM-7, che può essere ottenuto gratuitamente da tutti i giocatori, presenta un nuovo Fucile d’assalto bullpup completamente automatico, mentre l'Holger-26 è una specifica LMG del fucile Holger.

I giocatori possono acquistare il Battle Pass della Stagione 1 con 1.000 punti COD o con il Battle Pass Bundle che include 20 salti di livello. In qualsiasi modo tu scelga di aggiornare il tuo Battle Pass, alcuni livelli includeranno punti Call of Duty gratuiti che possono essere utilizzati nello store in-game o per futuri acquisti di Battle Pass. Oltre al Battle Pass, i giocatori possono usare i punti Call of Duty anche per ottenere diversi oggetti nel negozio che saranno aggiornati ogni settimana e che contengono vari accessori estetici, che vanno dai progetti delle armi, a un nuovo Operatore, nuove skin, nonché a diversi oggetti estetici.