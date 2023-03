I contenuti tagliati da Red Dead Redemption 2, c'è anche l'Uomo di Neanderthal

Red Dead Redemption II si è imposto come uno dei titoli Rockstar Games più amati di sempre. Pubblicato originariamente nell'ottobre del 2018 su PS4 e Xbox One, l'iconico Action/Adventure gode ancora oggi di enorme popolarità tra i giocatori, che sognano tra l'altro di vedere prima o poi un nuovo esponente della serie.

L'avventura con protagonista Arthur Morgan è un'opera mastodontica in termini di contenuti, longevità e cura nei particolari, ma come ogni altro kolossal si è visto rimuovere anche alcuni suoi contenuti nel corso dello sviluppo. Scopriamo dunque tre contenuti tagliati da Red Dead Redemption II durante i lavori, scoperti da fan e dataminer:

Il figlio di Arthur Morgan

La sorte del figlio di Arthur è nota ai fan del gioco, con alcuni dialoghi nel corso dell'avventura che forniscono retroscena su quanto accaduto. Nello script originale della trama, però, sembra che Rockstar volesse mostrare ai giocatori la morte del bambino, aggiungendo ancora più drammaticità al racconto. Isaac doveva essere con il padre nelle prime fasi dell'avventura, per poi morire nei pressi della montagna. Gli autori avrebbero poi deciso di rimuovere questo tipo di contenuto narrativo in quanto ritenuto fin troppo cupo e pesante da mostrare, motivo per cui il destino di Isaac viene accennato solo tramite alcuni dialoghi.

L'Uomo di Neanderthal

All'interno del codice di Red Dead Redemption II sono stati rivenuti numerosi file di NPC mai utilizzati nel gioco completo. Tra questi il più curioso è stato il modello poligonale ben definito di un Uomo di Neanderthal, che ha scatenato numerose teorie tra i fan non appena i dataminer lo hanno condiviso pubblicamente. Secondo alcuni appassionati il personaggio poteva essere parte di un DLC fantasy in stile Undead Nightmare poi mai realizzato, mentre altri pensano che si trattasse del modello di un uomo rinchiuso in una caverna con cui Arthur può interagire senza però mai vederlo in volto. Chissà se qualcuno in Rockstar rivelerà mai la verità sul curioso personaggio scartato.

La base operativa di Leviticus Cornwall

Cornwall Freight and Commodities, tra le basi operative di uno degli antagonisti del titolo Rockstar, è un edificio situato sulla spiaggia di Saint Denis, e lì vi rimane intatto per tutta la storia. Tuttavia, tra i file del gioco è stato ritrovato un diverso modello per la struttura, fatta saltare in aria e lasciata in rovina. Sembra infatti che una missione nel Capitolo 4 del gioco prevedeva appunto di distruggere la base di Cornwall, con Arthur che si unisce ad Abigail, Hosea e Micah per distruggere l'edificio di Leviticus Cornwall a suon di dinamite. Rockstar avrebbe poi deciso di cancellare tale missione per ragioni tuttavia sconosciute.

Il capolavoro Rockstar ha in ogni caso tanti segreti che aspettano solo di essere scoperti da tutti i fan: a tal proposito, ecco dunque cinque curiosità su Red Dead Redemption 2 che forse non conoscevate. Volete infine scoprire qual è il migliore tra GTA 5 e Red Dead Redemption 2?