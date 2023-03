I contenuti tagliati da The Witcher 3 Wild Hunt, ecco cosa ci siamo persi

The Witcher 3 Wild Hunt è passato alla storia come uno dei più ricchi e variegati Action/RPG mai realizzati. Eppure, come ogni kolossal che si rispetti, anche il classico di CD Projekt RED è andato incontro a numerosi tagli nel corso dello sviluppo.

Considerata la già enorme offerta ludica dell'opera, è comprensibile che diversi elementi, personaggi e quest siano stati poi scartati poco prima del debutto sul mercato, avvenuto originariamente su PC, PS4 e Xbox One nel 2015. Ecco nello specifico tre contenuti tagliati da The Witcher 3 che ci sarebbe comunque piaciuto vedere all'interno del gioco completo:

Iorveth, un vecchio amico

I fan di The Witcher 2 Assassins of Kings lo ricorderanno bene: Iorveth era uno dei personaggi più rilevanti ed apprezzati del gioco, diventando un prezioso alleato di Geralt di Rivia durante gli eventi del secondo episodio. Ebbene, nei piani originali dello studio polacco Iorveth doveva essere presente anche in The Witcher 3, ed avrebbe dovuto rivestire un ruolo importante anche nel terzo gioco. Il personaggio doveva essere al centro di alcune importanti missioni, prendendo parte alla battaglia di Kaer Morhen ed aiutando lo Strigo a rintracciare Triss Merigold nel corso del gioco. Iorveth è stato alla fine scartato da CD Projekt RED a causa di non meglio precisate difficoltà nello sviluppo.

Gli impiccati

Esplorando il mondo di The Witcher 3 capita spesso di incontrare cadaveri di persone morte impiccate. Ma oltre ad essere elementi di scena, inizialmente gli sviluppatori avevano pensato di renderli dei veri e propri nemici, trasformandoli in creature demoniache che avrebbero attaccato Geralt tentando di strangolarlo con le loro mani oppure con i cappi che avevano attorno al collo. CD Projekt RED ha infine deciso di scartare questo tipo di nemico, che tuttavia si sarebbe potuto rivelare una sfida interessante da affrontare.

Due Ciri?

Nello script originale di The Witcher 3 era prevista la presenza di una falsa Ciri (già esistente tra l'altro nei romanzi di The Witcher) oltre a quella vera attorno a cui ruota gran parte della storia. Nei piani iniziali questo personaggio sarebbe dovuto apparire sulle isole Skellidge e rendere di conseguenza più difficile per Geralt la ricerca della vera Ciri. Gli autori hanno infine deciso di rimuoverla, forse per non distogliere l'attenzione dei giocatori dall'importanza del personaggio vero e proprio.

E sempre per restare in tema, sapevate che il Gwent di The Witcher 3 ha rischiato di essere tagliato dal gioco finale? Per fortuna in questo caso CD Projekt RED ci ha ripensato, permettendo ai fan di godersi l'ormai celebre minigioco di carte. Per ulteriori approfondimenti sul gioco, non perdetevi la nostra recensione di The Witcher 3 Next-Gen.