Al via un contest di disegno per Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX

Cosa faresti se una mattina ti svegliassi nei panni di un Pokémon? Una domanda a cui tutti i fan dello storico franchise potranno finalmente rispondere a partire dal 6 marzo, data di uscita del nuovo Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX.

Il videogioco, ultimo capitolo per Nintendo Switch della serie spin-off dedicata ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo, porterà i giocatori a vestire i panni virtuali di un umano trasformato in un Pokémon, ripercorrendo i fasti degli amatissimi titoli originali Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa per Game Boy Advance e Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu per Nintendo DS. Con Squadra di Soccorso DX ci si potrà immergere in un coloratissimo mondo dai toni acquerello, caratterizzato da uno stile molto particolare che ricorda, nei tratti e nei colori, il disegno a mano. In attesa di salpare per questa nuova avventura, i Pokéfan di tutta Italia, a partire da oggi, potranno ricreare nel loro personalissimo stile le ambientazioni e i personaggi dall’universo Mystery Dungeon attraverso un esclusivo social contest di disegno organizzato da Nintendo.

In onore dei videogiochi originali che hanno ispirato Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, i partecipanti potranno aderire alla Squadra Rossa o alla Squadra Blu, entrambe capitanate da alcuni tra i più noti e amati illustratori italiani. A guidare la prima ci saranno infatti Fraffrog e Ckibe, mentre la seconda sarà rappresentata da Giacomo Bevilacqua (autore di A Panda Piace) e Dado’s Stuff, tutti disegnatori di grande talento e con una spiccata passione per Nintendo e i suoi mostriciattoli tascabili. Partecipare al contest è semplicissimo: basterà caricare su Instagram il proprio artwork e inserire l’hashtag #pokemonmysterydungeon più #squadrarossa oppure #squadrablu, a seconda della preferenza. Nelle prossime settimane e fino al 6 marzo, data di uscita del videogioco, chiunque sarà libero di aderire alla propria squadra del cuore postando i propri disegni. Ma non è tutto, perché i migliori verranno ricondivisi dai quattro disegnatori e da Nintendo sui rispettivi profili. Al termine della sfida, a vincere sarà la squadra che avrà ricevuto più disegni e ogni artista sceglierà la sua creazione preferita in assoluto. Insomma, un’occasione davvero imperdibile per tutti i fan di Pokémon, soprattutto per chi ama disegnare.

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX è l’ultimo capitolo per Nintendo Switch dell’amata saga che permette a tutti gli appassionati di calarsi nei panni di un vero Pokémon e di partire alla volta di un’avventura emozionante per dungeon misteriosi. I giocatori potranno scegliere di essere un Pikachu, un Eevee, un Charmander e tanti altri, scoprendo quale creatura è più affine a loro tramite un divertente test della personalità. Ma qual è il motivo di questa trasformazione in Pokémon? L’obiettivo sarà proprio quello di risolvere il mistero, vivendo al contempo una nuova e insolita vita da Pokémon. Insieme a un gruppo di nuovi amici, il giocatore dovrà creare la propria Squadra di Soccorso, affrontando di volta in volta dei pericolosi e appassionanti dungeon labirintici pieni non solo di tesori e Pokémon da salvare e da aggiungere così al proprio team, ma anche di potenti nemici da combattere.