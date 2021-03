Al via il contest di Virtual Photography del London Game Festival, Bonora tra i giudici

Come parte del London Game Festival 2021, ha appena preso il via la Virtual Photo Challenge, un contest di Virtual Photography nato da un'idea di Micheal French, Senior Programme Executive per Games London, che vede anche il coinvolgimento di Cristiano Bonora, Virtual Photographer ben noto qui su Everyeye, in qualità di giudice.

È possibile partecipare al contest sottoponendo degli scatti che rientrano nelle categorie Ritratti, Paesaggi e Composizioni astratte attraverso i social, utilizzando l'hashtag #LGFphotomode e taggando @londongamesfest. È ammessa una post-produzione minima, e il consiglio è quello di limitarla al massimo. Sono consentiti scatti di qualsiasi gioco, per qualsiasi piattaforma. Avete tempo fino a sabato 25 marzo per presentare le vostre fotografie.

A giudicarli ci penserà una giuria composta da Cristiano Bonora, Mik Bromley di thefourthfocus.com e dal leggendario Duncan Harris di deadendthrills.com, riconosciuto come il più importante Virtual Photographer di sempre. I tre sono stati protagonisti di un talk presentato da Chris Slight e andato in onda quest'oggi, che potete guardare in apertura di notizia. I tre componenti della giuria commenteranno e valuteranno gli artwork pervenuti in una prossima live del London Games Festival.

A proposito di Cristiano Bonora, avete visto i suoi stupendi scatti di Demon's Souls per PS5?