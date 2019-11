Continua l'Addams Black Friday di Unieuro con tanti giochi PS4 e Switch a prezzo scontato

Da Unieuro è ancora Addams Black Friday! Una nuova ondata di offerte valide da oggi (venerdì 22 novembre) e fino al 2 dicembre anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, con tanti giochi per PlayStation 4 e Nintendo Switch venduti a prezzo ridotto solamente per pochissimi giorni.

Sconti PS4

Tra i tanti citiamo Star Wars Jedi Fallen Order a 60.99 euro, il preorder di The Last Of Us Parte 2 a 59.99 euro, Star Wars Battlefront 2 e Uncharted L'Eredità Perduta a 9.99 euro l'uno, Minecraft PlayStation 4 Edition a 23 euro, Far Cry New Dawn e Bloodborne a 9.99 euro l'uno, così come Nioh e Until Dawn. E ancora Red Dead Redemption 2 a 49.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 29.99 euro, Anthem a 9.99 euro e LittleBigPlanet 3 a 9.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Offerte Nintendo Switch

Sconti anche sui giochi per Nintendo Switch, con Assassin's Creed III Remastered a 19.99 euro, Super Mario Party a 49.99 euro, Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee a 39.99 euro l'uno, Kirby Star Allies a 39.99 euro, Team Sonic Racing a 19.99 euro, Minecraft Nintendo Switch Edition a 26.99 euro, Dark Souls Remastered a 19.99 euro e LEGO City Undercover a 19.99 euro.

L'assortimento è continuo, vi consigliamo dunque di tenere d'occhio il sito di Unieuro o di recarvi nel punto vendita più vicino a voi per scoprire eventuali disponibilità, prezzi aggiornati e tutti i giochi in offerta da Unieuro per il Black Friday 2019.