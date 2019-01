Continua il Fuoritutto Unieuro con nuove offerte su console e videogiochi

Unieuro lancia la seconda ondata del Fuoritutto invernale, con tantissimi prodotti scontati fino al 50%. Le nuove offerte, valide fino al 13 febbraio, coinvolgono ovviamente anche videogiochi e console...

Tra le promozioni attive nel momento in cui scriviamo troviamo in offerta PS4 Slim 500 GB con PUBG a 299 euro, PlayStation VR Mega Pack a 229 euro (include il visore e cinque giochi: The Elder Scrolls V Skyrim VR, Astro Bot Rescue Mission, PlayStation VR Worlds, WipEout Omega Collection e DOOM VFR), Super Smash Bros Ultimate a 44.99 euro, Until Dawn Rush of Blood e Farpoint per PSVR a 9.99 euro l'uno, Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee a 44.99 euro e Super Mario Odyssey a 44.99 euro, solamente per citare alcuni sconti attualmente in corso.

Trovate la lista completa dei prodotti in offerta sul sito di Unieuro, ricordiamo che il Fuoritutto è valido fino al 13 febbraio online e in tutti i negozi della catena.