Continua il momento d'oro di Capcom: Street Fighter 6 a quota tre milioni di copie vendute

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti con Resident Evil 4 Remake, Capcom sottolinea ora anche l'ottimo successo riscosso da Street Fighter 6: uscito a giugno dello scorso anno, il picchiaduro ha raggiunto e superato le tre milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

Questo risultato ha inoltre aiutato la serie Street Fighter a superare il muro delle 50 milioni di copie distribuite dal 1987, anno di uscita di Street Fighter in sala giochi. Ma è nel 1991 che la serie fa il botto con l'acclamato Street Fighter II, uno dei videogiochi più famosi di sempre e vero best seller sia in formato arcade che in versione console, con il porting per SNES che risulterà uno dei titoli più venduti degli anni '90.

Capcom ringrazia tutti i giocatori per l'accoglienza riservata a Street Fighter 6, gioco protagonista anche degli eventi Street Fighter League Pro-JP 2023 e Capcom Pro Tour 2023, con in palio un montepremi record di un milione di dollari.

La casa di Osaka continuerà a pubblicare contenuti per Street Fighter 6, inoltre viene ricordato come il picchiaduro sia stato premiato con il riconoscimento Best Fighting Game durante i The Game Awards 2023 dello scorso dicembre, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Capcom per evolvere una delle sue serie di punta.