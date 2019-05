Continua la partnership tra DBGA e Acer con 5 borse di studio parziali per l'A.A. 2019/20

Continua la partnership tra Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros e Acer, una delle principali aziende ICT al mondo.

Dopo il coinvolgimento di Acer nella campagna iscrizioni del 4° Anno Accademico, con il conferimento di cinque borse di studio parziali e in seguito nell’attività di sviluppo di contenuti, che ha visto gli studenti di DBGA lavorare su un progetto di Social Responsability per la salvaguardia dell’ambiente, Acer ha deciso di portare avanti la collaborazione con l’Academy per sostenere i futuri talenti del Digital Entertainment.

Acer offrirà anche per il prossimo anno accademico 2019-2020 in partenza a settembre, 5 borse di studio parziali, pari ad un contributo di € 1.050 cadauna sul costo di iscrizione, per i candidati più meritevoli che ne faranno richiesta. Si tratta di un contributo importante per chi desidera iscriversi ad uno dei quattro corsi di formazione di DBGA, Game Design, Game Programming, Game Art 3D e Concept Art per videogiochi, per realizzare il sogno di intraprendere una carriera nel settore.

Le borse di studio messe a disposizione da Acer vanno ad aggiungersi ad altre cinque borse di studio parziali che verranno assegnate direttamente dall’Academy e una a copertura totale della retta annuale offerta da Digital Bros, multinazionale italiana del Digital Entertainment.

Il termine ultimo per candidarsi per una delle borse di studio per l’iscrizione al prossimo anno accademico è stato posticipato. L’Academy ha stabilito la data del 27 maggio come giorno di scadenza per presentare la propria richiesta. DBGA ha voluto dare qualche giorno in più a coloro che intendono sfruttare questa possibilità, per consentire loro di preparare il materiale richiesto e presentarlo al meglio.

Tutte le informazioni su come richiedere una borsa di studio e sui materiali da presentare sono pubblicate sul sito di Digital Bros Game Academy. Vi ricordiamo inoltre, che le domande d’iscrizione (senza richiesta di Borsa di Studio) per l’a.a 2019-2020 dovranno pervenire alla segreteria di DBGA entro il 16 luglio.