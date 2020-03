Continuano ad arrivare doni da parte di Ubisoft: Rayman Legends è gratis su PC

In questi difficili giorni di quarantena sono in tantissime le software house che stanno mettendo a disposizione degli utenti numerosi titoli gratuiti o in prova e tra le più attive in questo senso troviamo proprio Ubisoft.

Dopo aver regalato per diversi giorni Child of Light, è ora arrivato il turno di Rayman Legends. L'ultima avventura per console domestiche con protagonista il buffo personaggio ideato da Michel Ancel può ora essere aggiunta senza costi aggiuntivi alla vostra libreria Uplay. Tutto ciò che dovete fare per accaparrarvi una copia del gioco è visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul banner relativo a Rayman Legends per aggiungere automaticamente il titolo al vostro catalogo digitale del client Ubisoft. Sempre attraverso la pagina delle offerte dell'azienda francese è ancora possibile riscattare gratuitamente Rabbids Coding e Might & Magic: Chess Royale.

Vi ricordiamo che è ancora disponibile il periodo di prova gratuito di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, che ha da poco ricevuto l'interessante Friend Pass, attraverso il quale i giocatori che non possiedono il gioco possono partecipare alle partite degli amici che ci stanno giocando in maniera simile a quanto già visto negli ultimi mesi con Wolfenstein: Youngblood.