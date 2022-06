Continuano i leak di Street Fighter 6: un video mostra Cammy in azione

Poco dopo la presentazione allo State of Play, un leak ha svelato il roster di Street Fighter 6 e in queste ore è trapelato anche un brevissimo video che mostra Cammy in azione con una Super Combo.

Il profilo Twitter Arcade Press ha pubblicato un video in bassa qualità (ripreso off-screen) che mostra proprio una delle Super Combo di Cammy, personaggio che Capcom non ha confermato ufficialmente come parte del roster di Street Fighter 6 ma la cui presenza è stata anticipata da un leak insieme ad altri lottatori come Dee Jay, Juri, Rashid, Ken, Zangief, Akuma, Ed, Blanka, Dhalsim, E. Honda e Guile, oltre ai confermati Chun-Li, Luke, Jamie e Ryu.

Capcom ha commentato i leak di Street Fighter 6 dichiarandosi dispiaciuta per l'accaduto e affermando che "siamo tutti sulla stessa barca" facendo capire come anche per la compagnia sia difficile evitare la fuga di notizie. La casa di Osaka in ogni caso ha apprezzato l'accoglienza positiva riservata al gioco e alle anticipazioni trapelate e per questo ha ringraziato la community.

Street Fighter 6 esce nel 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, la versione per Xbox One non sembra invece essere prevista. A differenza di quanto accaduto con Street Fighter V, il gioco non sarà dunque esclusiva console PlayStation.