Continuano gli sconti dell'E3 su Amazon: in offerta anche periferiche per il gaming

Continuano su Amazon le promozioni sui prodotti legati al mondo del gaming, in occasione dell'E3 di Las Vegas. Quest'oggi, dopo le offerte su Xbox One di ieri, ci soffermiamo su altri sconti proposti dal colosso di Jeff Bezos.

E' ancora disponibile al prezzo di 41,99 Euro l'abbonamento annuale per PlayStation Plus, il cui codice viene spedito direttamente via mail e garantisce un risparmio importante.

Per quanto riguarda i giochi in offerta, invece, citiamo tre interessanti promozioni:

Days Gone + Steelbook [Esclusiva Amazon.it] - PlayStation 4: 49,99 Euro al posto di 68,99 Euro;

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy + 2 Livelli Bonus - PlayStation 4: 34,99 Euro al posto di 39,99 Euro;

Kingdom Hearts III - PlayStation 4: 34,90 Euro.

Disponibili anche degli sconti su alcune periferiche. Ad esempio, la tastiera meccanica da gaming Corsair K95 RGB Platinum retroilluminata può essere acquistata a 152,99 Euro al posto di 199,99 Euro. Tra le offerte citiamo anche quella sull'headset da gaming Logitech G533, che garantisce audio surround wireless DTS 7.1 ed una durata della batteria di addirittura quindici ore. Amazon, in occasione dell'E3 propone uno sconto del 39% e consente di acquistarlo a 94,99 Euro rispetto ai 154,99 Euro precedenti.

Come sempre, tutti i prodotti beneficiano dei vantaggi previsti dal Prime, inclusa la spedizione veloce.