Conto alla rovescia per Death Stranding: interviste al cast nello streaming con Keighley

Ha ormai ufficialmente preso il via il conto alla rovescia per il debutto del nuovo titolo di Hideo Kojima : per l'occasione, PlayStation Europe ha organizzato uno speciale streaming dedicato a Death Stranding .

See you tomorrow, the show will feature my interviews with Hideo, Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Troy Baker, and Tommie Earl Jenkins! https://t.co/0bSZp1RkS2 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 6, 2019

Death stranding ❤️. All these years of work. so proud of this and the friendships I’ve made along the way https://t.co/ODAQ2Q43vO — norman reedus (@wwwbigbaldhead) November 6, 2019