Sembra Contra ma è un nuovo gioco: Vengeful Guardian è disponibile su PC e console

Gli sviluppatori indipendenti del team JoyMasher fanno felici gli appassionati di sparatutto a scorrimento 'vecchia scuola' lanciando su PC, PlayStation e Nintendo Switch Vengeful Guardian Moonrider, l'erede spirituale di Contra e Turrican.

Ad accompagnare la commercializzazione di Vengeful Guardian su PC e console troviamo l'immancabile Launch Trailer confezionato dagli autori di Blazing Chrome per solleticare la curiosità dei tanti patiti del genere.

L'opera ultima di JoyMasher deve il suo titolo allo spirito di vendetta che anima Moonrider, un cyber-ninja ribellatosi ai suoi creatori e intenzionato a dare la caccia ai super-soldati a difesa di un potere dittatoriale che tiene in scacco l'intero pianeta. Le scene di gameplay del trailer che campeggia a inizio articolo sono la perfetta testimonianza della visione in salsa retrògaming coltivata dagli sviluppatori.

L'universo distopico tratteggiato da Vengeful Guardian trae spunto da capolavori del genere come Contra per offrirci un'avventura 16-bit piena di azione e colpi di scena. Date perciò un'occhiata al video di lancio di Vengeful Guardian Moonrider e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo sparatutto a scorrimeno che pesca a piene mani da titoli come Contra e Turrican.