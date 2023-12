Contra Operation Galuga si mostra in tutta la sua bellezza con l'official gameplay trailer

Nella giornata di oggi, in via del tutto inaspettata, Konami ha rilasciato un nuovo gameplay trailer del gioco che segna il nuovo debutto di Contra: Contra Operation Galuga. Dopo un silenzio stampa durato parecchio, è il momento di scoprire ciò che la popolare azienda e lo studio di sviluppo WayForward hanno da offrire ai fan dell'iconica serie.

A distanza di oltre tre mesi dall'annuncio del grande ritorno di su Nintendo Switch nel 2024 con Contra Operation Galuga mostrato in occasione del Nintendo Direct di settembre, Konami e WayForward hanno rilasciato un nuovo trailer per l'action 2D più atteso dagli amanti del titolo. Si tratta di un nuovo sguardo su quello che sarà uno dei progetti di Konami facenti parte della sua line-up dell'anno che verrà, come svelato già nei precedenti mesi.

Contra Operation Galuga uscirà infatti all'inizio del 2024, ma non si conoscono maggiori dettagli sull'esatta finestra temporale: che si tratti del primo trimestre dell'anno dietro l'angolo? Difficile a dirsi, almeno per il momento, ma la serie 2D a scorrimento laterale è pronta a tornare in auge e sotto la luce dei riflettori.

Il mercato videoludico è in parte impaziente di conoscere ciò che Contra Operation Galuga avrà da offrire, ma sarà necessario attendere ancora diverse settimane prima di scoprirlo nei minimi dettagli. Intanto, però, Konami e Wayforward hanno deliziato tutti i giocatori con un gameplay trailer che mostra le milizie della Earth Machine Corps, tra cui Bill Rizer, Lance Bean, Ariana, Lucia, Lt. Stanley Ironside e Probotector.