Contra: Operation Galuga: siete pronti al grande ritorno su Nintendo Switch nel 2024?

In modo del tutto inaspettato, il Nintendo Direct di settembre commentato da noi in diretta su Twitch ha riservato diverse sorprese per l'utenza di tutto il mondo: tra la presentazione di progetti di elevata portata e la conferma di altre produzioni già annunciate nei mesi precedenti, il Direct di settembre ha lasciato spazio anche per Contra.

Konami è pronta a far rivivere grandi emozioni del passato: il 2024 si aprirà, tra le tante uscite, con l'arrivo di "Contra: Operation Galuga", una rivisitazione dell'amato gioco uscito per Nintendo Entertainment System. È tempo di far piovere piombo sui propri nemici facenti parte delle forze della Red Falcon, grazie al proprio devastante arsenale di armi.

Le varie impostazioni della difficoltà e le diverse opzioni per i comandi daranno vita ad un'esperienza rinnovata non solo nelle fattezze estetiche. Inoltre, come sottolineato nel corso del Direct di Nintendo, questa rivisitazione di Konami e WayForward include nuove armi. nemici, potentissimi super attacchi e una modalità co-operativa per quattro giocatori. Siete pronti al ritorno di Contra con l'uscita di Contra: Operation Galuga nel 2024? Ditecelo qui sotto nei commenti. L'evento targato Nintendo è stato ricco di sorprese, come visto grazie al remake di Mario vs Donkey Kong che è diventato realtà e non solo.