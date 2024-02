Contra Operation Galuga: la riedizione dello storico shooter ha una data ed è in Demo

Il grande ritorno di Contra preannunciato lo scorso anno da Konami si concretizzerà presto: il nuovo video confezionato da WayForward svela la data di lancio di Operation Galuga, la riedizione moderna dell'iconico sparatutto arcade che tante gioie ha regalato agli appassionati del genere su NES.

L'approdo sul mercato dell'attesissimo revival del capolavoro run 'n' gun del 1987 è preceduto dalla Demo disponibile da oggi, giovedì 22 febbraio, su PC, PlayStation, Xbox e Switch: la Versione Dimostrativa offre un assaggio dei contenuti del primo e terzo Stage, con la possibilità di giocare da soli o in cooperativa fino a un massimo di 4 partecipanti. Una volta completata, la Demo darà accesso a diversi bonus da sbloccare nel gioco completo.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Operation Galuga riprende l'esperienza di gioco e le atmosfere indimenticabili di Contra per NES/arcade, rivisitandone il comparto grafico e (seppure in parte) le meccaniche di gameplay per farci reindossare i panni dei guerrieri Bill Rizer e Lance Bean, disposti a tutto pur di fronteggiare l'orda aliena controllata da quei cattivoni di Red Falcon.

Il titolo introdurrà diverse aggiunte ludiche e contenutistiche, come il sistema per sovraccaricare le armi, delle opzioni offensive e difensive inedite e l'accesso alle modalità Storia, Arcade e Sfida. Ad arricchire ulteriormente il pacchetto confezionato da Konami ci penseranno le musiche reinterpretate dai compositori Yuko Komiyama e Norihiko Hibino di Scarlet Moon, con la storia e la trama del gioco che sono state ricostruite e riadattate da WayForward in collaborazione con Dai Sato e Naruki Nagakawa di Storyriders Inc. sullo sfondo delle illustrazioni realizzate dal famoso fumettista David Nakayama.

Il grande ritorno di Contra con Operation Galuga si concretizzerà il 12 marzo con il lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.