Contra Rogue Corps: la demo è disponibile su Nintendo Switch

A sorpresa, Konami ha da poco lanciato sull'eShop di Nintendo Switch la demo di Contra Rogue Corps, il nuovo capitolo della serie presentanto durante il Direct tenuto in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles.

La versione di prova del twin stick-shooter è dunque apparsa sullo store della console ibrida, ma al momento risulta disponibile per il download soltanto per gli utenti australiani. Plausibile, in ogni caso, che nelle prossime ore la demo verrà estesa anche ai territori nord americani ed europei.

Suscitando già delle reazioni contrastanti al suo annuncio, Contra Rogue Corps intende riportare in auge il nome del franchise Konami. Come dichiarato dagli sviluppatori stessi, il titolo si presenta come un twin stick-shooter che farà della cooperativa un suo elemento fondante, sia in modalità locale che multiplayer online. Il director e producer Nobuya Nakazato ha assicurato che le microtransazioni non saranno presenti in alcuna forma all'interno del gioco.

Attendendo novità circa la disponibilità in Italia della demo, vi ricordiamo che Contra Rogue Corps sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 24 settembre 2019. In attesa di poter mettere mano a questo nuovo capitolo, potete rispolverare la serie Konami grazie alla Contra Anniversary Collection, inclusiva di 10 episodi classici del franchise e di un e-book di 74 pagine acquistabile a 19,99 euro.