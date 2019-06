Contra Rogue Corps: Konami dice no alle microtransazioni

Per poco non abbiamo perso il conto dei tanti giochi presentati nell'ambito del Nintendo Direct E3 2019. Tra quelli ad aver attirato maggiormente l'attenzione degli appassionati della vecchia scuola figura sicuramente l'annuncio di Contra Rogue Ops, nuovo capitolo della storica serie di Konami in uscita il prossimo 26 settembre su Switch.

Dal video appare chiaro che ci troveremo dinanzi ad twin stick-shooter con pieno supporto alla modalità cooperativa, sia in locale che online. Da un'intervista concessa dal director e producer Nobuya Nakazato a 4Gamer sono inoltre emerse ulteriori informazioni. Tanto per cominciare, il titolo farà completamente a meno delle microtransazioni: "La nostra intenzione è quella di creare un gioco nel quale è possibile vivere un'esperienza chiassosa e divertente senza la necessità di pensare troppo, per cui non le abbiamo aggiunte. Se riusciremo a far divertire le persone semplicemente facendole sparare, sarà magnifico".

Riguardo alla giocabilità del titolo, invece, ha riferito: "Dal punto di vista dei controlli, è diventato un twin-stick shooter, per cui potreste pensare che si tratta di un'esperienza diversa dagli altri Contra. A differenza degli altri congeneri, in ogni caso, ci sono diversi livelli di elevazione e potrete usare il famoso salto rotante in combattimento. Appariranno anche i boss classici, per cui tenetelo d'occhio".

Se state cercando un modo per ammazzare l'attesa in vista del 26 settembre, sappiate che sul Nintendo eShop è già disponibile la Contra Anniversary Collection, che include 10 giochi classici della serie e un e-book da 74 pagine al prezzo di 19,99 euro.