Contra Rogue Corps: Konami racconta le ragioni del ritorno della serie

Nel corso dell'E3 2019, Konami ha colto di sorpresa la community videoludica, annunciando il ritorno della serie di Contra e pubblicando il primo trailer di Contra: Rogue Corps.

Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di Nintendo Everything, Nokuya Nakazato, director presso Konami, ha discusso di diverse tematiche, tra cui le ispirazioni che hanno portato la software house a riportare l'IP sul mercato videoludico con un nuovo episodio. Dopo aver ricordato la ricorrenza del trentaduesimo anniversario di Contra, Nakazato ha raccontato di come il team sia rimasto colpito dalla passione con cui i fan hanno accolto il ritorno di Contra sul mercato nell'ambito della commercializzazione della serie Famicom Mini. "È stato quello il momento in cui abbiamo realizzato che abbiamo una fan base così grande - racconta Nakazato - e che ci sono parecchie persone in tutto il mondo che amano molto Contra". Inoltre, ha aggiunto il director, "attualmente c'è un boom del retro gaming", ulteriore elemento che ha portato la software house che quello odierno potesse essere il "momento perfetto" per riportare l'IP sul mercato con un nuovo capitolo.



Nel corso di una ulteriore intervista, lo stesso Nakazato ha recentemente discusso di un possibile ritorno della serie Contra con un capitolo 2D.