Contra Rogue Corps, supporto post-lancio: previsto Season Pass e update gratuiti

La serie di Contra si appresta a ritornare sul mercato videoludico con un nuovo capitolo, la cui pubblicazione in Europa e Giappone è ormai decisamente imminente.

Konami si appresta infatti a rendere disponibile Contra: Rogue Corps su PC e console, ma prima del lancio ufficiale giungono alcune informazioni dedicate al supporto post lancio previsto per il gioco. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Nintendo Eveything, il director Nobuya Nakazato ha offerto in merito alcuni dettagli, confermando che i giocatori potranno contare sulla pubblicazione di alcuni update gratuiti. Questi ultimi includeranno nuove armi e nuove missioni, oltre alla possibilità di incrementare il level cap attualmente previsto per Contra: Rogue Corps. Il piano di supporto post-lancio gratuito va dunque ad aggiungersi al Season Pass del gioco, che garantirà invece l'accesso a quattro differenti DLC. Questi particolari contenuti offriranno nuove skin ed oggetti di gioco per Contra: Rogue Corps.



In chiusura, vi ricordiamo che il gioco Konami può essere attualmente testato con mano dai videogiocatori grazie ad una demo di Contra Rogue Corps, disponibile su Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4, ma non su PC. Il titolo debutterà il prossimo giovedì 26 settembre: per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro provato di Contra Rogue Corps, a cura di Giuseppe Arace.