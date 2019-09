Contra Rogue Corps e Ys 9 Monstrum Nox premiati da Famitsu con recensioni positive

Il numero 1607 di Famitsu contiene le recensioni di titoli discretamente attesi dal pubblico giapponese come Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout e Ys IX Monstrum Nox, entrambi accolti positivamente dai redattori della rivista.

Ys IX Monstrum Nox si porta a casa un voto pari a 35/40 (9/9/9/8) mentre Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout è stato premiato con un buon 34/40 (9/8/9/8).

Recensioni Famitsu 1607

Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout (PS4, Switch) – 9/8/9/8 [34/40]

Cardfight!! Vanguard EX (PS4, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]

Contra Rogue Corps (PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger iX (PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Monochrome Order (PS4, Xbox One) – 7/8/7/7 [29/40]

Ninja Box (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Solo Islands of the Heart (Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Tropico 6 (PS4) – 8/8/9/8 [33/40]

Worms WMD (Switch) – 7/7/7/7 [28/40]

Ys IX Monstrum Nox (PS4) – 9/9/9/8 [35/40]

Positiva anche l'accoglienza riservata a Contra Rogue Corps, con il voto di 32/40 (8/8/8/8), inoltre sono presenti anche le recensioni di titoli già usciti in Occidente come Worms WMD per Nintendo Switch e Tropico 6 per PlayStation 4.

Contra Rogue Corps uscirà in Occidente il 26 settembre su PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch mentre Atelier Ryza Ever Darkness & the Secret Hideout e Ys IX Monstrum Nox dovrebbero arrivare nel nostro continente durante il 2020, una finestra di lancio precisa non è stata però comunicata.