Contraband nel 2024, ritorno di Banjo-Kazooie e Fable nel 2025? Rumor sulle esclusive Xbox

A poche ore di distanza dall'evento che ha illustrato il futuro di Xbox, emergono in rete nuove indiscrezioni riguardanti i titoli first party in arrivo sull'ecosistema Microsoft. A parlare è Nate the Hate, noto insider che ha avuto qualcosa da dire su Contraband, Fable e altri giochi ancora.

Nate the Hate ha affermato di aver avuto delle discussioni con persone a conoscenza dei lavori su Contraband, titolo apparentemente previsto al lancio entro quest'anno (tuttavia l'insider non nutre molta fiducia e teme un rinvio al 2025). Del nuovo open world co-op di Avalanche Studios (Max Payne, RAGE 2, Just Cause) non sappiamo molto, e secondo rumor risalenti allo sorso anno l'uscita di Contraband potrebbe arrivare non prima del 2025/2026.

L'insider ha continuato a ruota libera, affermando che il prossimo gioco di ID Software farà parte di una IP già affermata. Che sia giunta l'ora di un nuovo capitolo di DOOM? Tra le sue altre anticipazioni, Nate the Hate ha poi rivelato che il gioco che rilancerà la serie di Banjo-Kazooie è ancora in sviluppo, ma sta subendo un rework, in senso migliorativo, rispetto alle ambizioni e agli obiettivi originali. A chiudere la sua ondata di rumor, l'insider ha infine affermato che Fable punta a uscire nel 2025, almeno stando ai piani di Playground risalenti allo scorso anno.

Naturalmente vi consigliamo di prendere questi rumor come tali, e di attendere che sia Microsoft ad annunciare i piani per il lancio delle sue produzioni first party.