Che fine ha fatto Contraband? Avalanche cerca ancora un Producer, e non solo

Eravamo all'E3 2021 quando Contraband veniva annunciato alla conferenza Xbox: la nuova opera di Avalanche Studios, autori della serie Just Cause, per PC e Xbox Series X/S (Game Pass compreso), venne descritta come un open world cooperativo, sprovvisto però di una finestra di lancio ben definita.

Da quel momento, però, di Contraband si sono perse le tracce ed ancora adesso le informazioni sul gioco sono decisamente scarse: l'ultima informazione certa risale alla scorsa estate, con Microsft che ha registrato il marchio Contraband. Si ipotizzava che l'opera fosse pronta per tornare in scena all'Xbox Showcase di giugno 2022, ma alla fine il titolo di Avalanche è risultato non pervenuto.

Che fine ha fatto dunque Contraband? A giudicare da alcune offerte di lavoro ancora attive, sembra che lo sviluppo del gioco sia ancora molto lontano dalla sua conclusione. Come emerso su LinkedIn, lo studio svedese è ancora alla ricerca non solo di un Producer per Contraband, ma anche di un Creative Director, di un Technical Director e di un Senior Game Designer. Le candidature per le seguenti posizioni sono ancora tutte attive, ed è dunque difficile ipotizzare a che punto siano effettivamente arrivati i lavori.

Non resta che attendere maggiori chiarimenti sulla situazione di Contraband da parte di Microsoft o di Avalanche Studios in futuro, nella speranza che arrivino quanto prima.