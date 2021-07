Contraband: Avalanche spiega perché ha scelto Xbox Game Pass per la sua nuova IP

Uno degli annunci più inaspettati dell'E3 2021 di Microsoft è sicuramente stato quello di Contraband, la nuova IP multiplayer di Avalanche Studios, compagnia di sviluppo svedese nota per la serie di Just Cause ma anche per Mad Max (2015) e RAGE 2.

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, Avalanche ha spiegato il motivo per cui ha deciso di stringere una partnership con Microsoft e lanciare il suo nuovo titolo non solo in esclusiva per le sue piattaforme, ma anche al day one su Xbox Game Pass.

Descritto come "Un paradiso di contrabbandieri in modalità cooperativa ambientato nel mondo immaginario di Bayan negli anni '70 del secolo scorso", Contraband non è un progetto che Avalanche avrebbe presentato a chiunque. Si tratta di un titolo ambizioso, e gli sviluppatori erano in cerca di un accordo importante, accostabile in tutto e per tutto ad una collaborazione first party. Nella decisione, Xbox Game Pass ha giocato un ruolo fondamentale:

"Il nostro obiettivo principale è far crescere la nostra base di utenti... anche se non è direttamente nostra, in questo caso sarà di Xbox", ha spiegato il CEO Pim Holfve. "Ma sappiamo che se facciamo crescere la base di utenti, i soldi e le entrate arriveranno. La motivazione principale per noi come azienda non è il denaro, è l'intrattenimento: potremo intrattenere un gran numero di persone".



Pur non sbilanciandosi, Holfve ha poi fornito qualche anticipazione sull'aspetto tecnico del titolo. Non ne conosciamo ancora la natura, ma Contraband sfrutterà al massimo le potenzialità messe a disposizione di Xbox Series X|S, che potranno essere analizzate ancora più a fondo dagli sviluppatori svedesi in questo caso specifico. Il titolo, inoltre, girerà sull'ultima versione del motore grafico Apex Engine, che per l'occasione sarà condito con delle "aggiunte speciali".