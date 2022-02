Contraband come Mad Max? Grande enfasi sui combattimenti veicolari tattici, per Jez Corden

A qualche mese di distanza dalle ultime anticipazioni sul gameplay di Contraband basato sulle auto, il giornalista e insider Jez Corden condivide nuove indiscrezioni provenienti, a suo dire, da una delle tante riunioni organizzate da Avalanche Studios per sviluppare l'esclusiva Xbox annunciata all'E3 2021.

Intervenuto a margine dell'ultimo podcast di World of Gaming, il redattore di WindowsCentral ha affermato che, sulla scorta delle indicazioni offerte dai briefing interni di Avalanche, emergerebbe la volontà degli sviluppatori svedesi di basare il gameplay di Contraband sui combattimenti veicolari, una meccanica che il team Avalanche conosce già dati i trascorsi di Mad Max, Just Cause e Rage 2. A detta di Corden, però, i combattimenti su veicoli di Contraband saranno molto diversi da quelli di Mad Max o Just Cause.

Prendendo spunto dalle indicazioni fornitegli dalle "gole profonde" interne agli studi Avalanche, il gameplay di Contraband sarà di natura decisamente più "tattica", con i giocatori che avranno l'opportunità di pianificare rapine e attività di contrabbando particolarmente strutturate. L'impianto ludico su cui si reggerà il nuovo titolo di Avalanche, spiega Corden, verterà attorno alle tattiche da attuare per disabilitare o rallentare i veicoli nemici, con le azioni violente relegate a un ruolo marginale.

Nell'attesa di saperne di più dai diretti interessati, vi lasciamo a questo approfondimento con le dichiarazioni dei dirigenti degli studi Avalanche sul perché hanno scelto di portare Contraband su Xbox Game Pass sin dal lancio del titolo che, presumibilmente, approderà in esclusiva su PC e Xbox Series X/S.