Contraband: il 'lato esplosivo' dello sviluppo nel video di Avalanche sugli effetti VFX

Gli studi Avalanche rompono un digiuno mediatico durato mesi per dare modo a Mustafa Al-obaidi, sviluppatore esperto di effetti VFX, di spiegare quanto sia importante realizzare gli effetti speciali in videogiochi come Contraband, l'esclusiva Xbox Series X|S e Game Pass.

Prendendo spunto dai progetti pregressi del team Avalanche come Mad Max, Just Cause e Rage 2, Mustafa si racconta in video per offrirci uno spaccato del lavoro che sta portando avanti per fare di Contraband un gioco pieno di "esplosioni ipnotizzanti che riempiono lo schermo".

L'esperienza maturata negli anni da Mustafa e dal team VFX impegnato nella realizzazione di Contraband farà sì che la nuova esclusiva Xbox non sia avara di effetti speciali, con ambientazioni open world enormi e piene di elementi distruttibili.

Nel filmato, però, l'esponente di Avalanche non entra nel merito del gameplay di Contraband e non fornisce ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di lancio del titolo. Le ultime informazioni sul titolo rimangono perciò quelle condivise nei mesi scorsi da Jez Corden: a detta del giornalista di WindowsCentral, Contraband avrà una grande enfasi sui combattimenti veicolari tattici e si rifarà a opere come il già citato sparatutto open world Mad Max.