Contraband, il marchio registrato da Microsoft: la nuova IP Avalanche all'Xbox Showcase?

Il primo trailer di Contraband era stato mostrato al pubblico in occasione della conferenza Microsoft organizzata per l'E3 2021. Da allora, tuttavia, il titolo è sparito dalle scene.

Il momento propizio per vedere la produzione in azione potrebbe però essere ormai molto vicino, o, almeno, questa è la speranza che emerge da un recente avvistamento. All'interno del database della USTPO (United States Patent and Trademark Office - Ufficio degli Stati Uniti per i Brevetti e i Marchi Registrati) ha infatti fatto capolino proprio Contraband. Stando quanto a riportato sul portale dell'organizzazione statunitense, Microsoft avrebbe provveduto a registrare il marchio nella data di giovedì 2 giugno 2022. Tempistiche decisamente curiose, che sembrerebbero suggerire un'imminente nuova presentazione al pubblico del misterioso titolo di Avalanche.



Al momento, la software house si è limitata a confermare che Contraband sarà un'avventura di stampo open-world, da vivere in compagnia grazie ad un'impronta cooperativa. In attesa di ulteriori dettagli, non resta che aspettare l'appuntamento con il mondo Microsoft in programma per questo inizio d'estate. Vi invitiamo dunque a raggiungere la Redazione nella giornata di domenica 12 giugno 2022, per seguire insieme l'appuntamento Xbox + Bethesda Showcase in diretta sul Canale Twitch di Everyeye, live a partire dalle ore 17:00 del fuso orario italiano.