Contraband non uscirà prima del 2025 o 2026, salta l'Xbox Games Showcase?

Era il giugno del 2021 quando Microsoft annunciava Contraband di Avalanche Studios, sono passati due anni da quel momento e del gioco non abbiamo saputo più nulla e a quanto pare non lo vedremo in azione durante l'evento Xbox del prossimo mese.

Secondo varie fonti Contraband non sarà uno dei giochi presenti all'Xbox Games Showcase dell'11 giugno e questo perché Avalanche avrebbe recentemente deciso di rinviare il gioco internamente, d'accordo con il publisher.

In particolare Colteastwood del podcast GameOnDaily ha ricevuto informazioni precise sulle sue fonti: Contraband ha subito un rinvio interno di almeno un anno rispetto ai piani iniziali e il lancio sarebbe previsto non prima del 2025 o 2026, in ogni caso sicuramente non uscirà quest'anno.

Stando così le cose, Contraband non presenzierà allo showcase estivo di Microsoft, l'evento infatti dovrebbe concentrarsi sui giochi in arrivo tra il 2023 e il 2024 come Forza Motorsport e Starfield ad esempio.

Le ultime notizie su Contraband risalgono alla fine del 2022, quando Avalanche Studios stava cercando un producer, lo scorso mese di aprile è stato diffuso un video sul making of degli effetti speciali del gioco con qualche sequenza di gameplay, ma nulla che facesse effettivamente pensare ad un prodotto completo e destinato ad arrivare sugli scaffali dei negozi in breve tempo.