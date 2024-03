Control 2 e Alan Wake 3 non usciranno troppo tardi: 'Vogliamo renderli sempre più grandi'

Anche se Remedy Entertainment ha confermato un crollo nei ricavi nel 2023, lo studio finlandese non è troppo preoccupato dalla questione in quanto associa il calo ai maggiori investimenti effettuati nell'ultimo anno per finanziare i suoi nuovi progetti. Remedy è ottimista per il futuro, soprattutto quello di Control ed Alan Wake.

La compagnia considera già affermati i suoi due franchise, e il suo obiettivo è ora renderli ancora più popolari presso il grande pubblico. Per riuscirci, Remedy intende pubblicare nuovi giochi di entrambe le serie con maggiore regolarità: se lo sviluppo di Control 2 è già entrato nel vivo nella speranza di vederlo esordire sul mercato al più presto, è dunque probabile che anche un eventuale Alan Wake 3 non impiegherà troppo tempo per divenire realtà, magari senza far passare altri 13 anni come accaduto tra i primi due episodi principali del brand.

"Con Alan Wake e Control abbiamo ora due franchise stabiliti e la nostra ambizione è di renderli ancora più grandi e riconoscibili con una crescita dell'utenza, con la produzione di seguiti più regolare e con lo scopo di far loro generare profitti di alto livello", ha spiegato Tero Virtala, CEO di Remedy, ribadendo inoltre che Control 2, così come Project Condor e Max Payne 1 & 2 Remake, raggiungeranno nuove fasi di sviluppo nel corso del 2024.

A questo punto aspettiamoci di sentir parlare con maggior frequenza sia di Control che di Alan Wake in futuro, magari proprio grazie ai nuovi giochi che andranno ad arricchire i due apprezzati franchise.

