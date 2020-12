Control a 2 milioni di copie vendute: nuovi dettagli sul gioco nextgen di Remedy ed Epic

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, i vertici di Remedy Entertainment hanno celebrato il raggiungimento delle 2 milioni di copie vendute di Control e svelato nuovi dettagli sul titolo nextgen realizzato in collaborazione con Epic.

La software house finlandese festeggia l'importante traguardo commerciale raggiunto con il progetto di Control e riferito che lo scorso novembre è stato in assoluto il mese che, in assoluto, ha registrato il maggior numero di copie vendute. Stando sempre a Remedy, con il metroidvania paranormale con protagonista Jesse Faden si è assistito a un importante cambio nelle preferenze di acquisto degli utenti.

Nel 2019, infatti, le vendite in digitale del titolo rappresentavano il 60% del totale, mentre nel 2020 tale valore supera addirittura il 90%, presumibilmente in funzione dell'arrivo esclusivamente in digital delivery di Control Ultimate Edition e delle offerte degli store online che in questi mesi hanno per protagonista la versione originaria del gioco, come pure la stessa edizione Ultimate comprensiva dei DLC e dell'update nextgen per PS5 e Xbox Series X/S.

Per quanto riguarda invece il nuovo gioco di Remedy ed Epic, i rappresentanti dell'azienda di Espoo specificano che si tratterà di un progetto free-to-play destinato ad essere lanciato sia su PC che su console. Il titolo in questione sarà interamente finanziato da Epic Games sia per quanto riguarda la produzione del gioco che nella promozione, descritta come un "significativo investimento nel marketing". La proprietà intellettuale del gioco e la sua direzione creativa, però, sono saldamente nelle mani di Remedy.