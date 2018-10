Control: 20 minuti di gameplay per il nuovo gioco di Remedy

Nel corso dell'EGX di Birmingham, i ragazzi di Playstation Access, in compagnia di Vida Staercevic, community manager di Remedy, hanno mostrato ben 20 minuti di gameplay di Control, la nuova e promettente IP dello studio finlandese.

Il filmato che trovate in apertura di notizia ci offre la possibilità di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gameplay e alle ambientazioni che caratterizzeranno la produzione. In Control indosseremo i panni di Jesse Faden, la neo direttrice del Federal Bureau of Control, organizzazione governativa segreta che studia e tiene sotto controllo i fenomeni sovrannaturali, anche attraverso metodi poco ortodossi. La sede del Federal Bureau of Control, denominata "Oldest House", è caduta nel caos in seguito all'attacco di un'entità misteriosa, soprannominata "il Sibilo". Jesse dovrà farsi strada all'interno della struttura, superando le insidie che si nascondono al suo interno, allo scopo di sventare la minaccia del Sibilo e trovare risposte alle sue domande.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Control è in sviluppo per Playstation 4, PC e Xbox One, ma al momento non presenta ancora una data di lancio: l'uscita è fissata, per ora, a un generico 2019. Per ulteriori dettagli e informazioni vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Control a opera di Giuseppe Arace.