Control si aggiorna con la Modalità Foto, disponibile da oggi

505 Games e Remedy Entertainment hanno oggi rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito per il pluripremiato titolo action-adventure Control, che introduce la tanto richiesta Modalità Foto, ora disponibile per tutti i giocatori su PS4, Xbox One e PC.

La nuova Modalità Foto di Control invita i giocatori ad esprimere la loro creatività catturando, personalizzando e condividendo i migliori momenti vissuti nel Federal Bureau of Control, con estrema facilità. Nella Modalità Foto, accessibile tramite il menu di opzioni in-game, gli utenti troveranno la scheda Telecamera e la scheda Filtri”che offrono un insieme di strumenti utili a personalizzare e modificare la propria foto, prima di condividerla online. I giocatori possono infatti regolare l’apertura del diaframma, ampliare o restringere l’angolo di visione, regolare la profondità di campo e applicare uno dei dieci filtri disponibili. È anche possibile rimuovere determinati personaggi dallo scatto, in modo da concentrare la foto sui caratteristici corridoi in stile brutalista di Control, sugli ampi spazi aperti o sugli svariati fenomeni paranormali che fuoriescono da strane dimensioni.

Control ha debuttato con enorme successo questa estate e la stampa lo ha descritto come un viaggio visivamente sbalorditivo (Entertainment Weekly) e un trionfo estetico (The Hollywood Reporter), elogiandolo come una meraviglia sia tecnica che artistica. Control su PC è tra l’altro uno dei primi titoli a supportare molteplici effetti di Ray-tracing, tra cui i riflessi, i le ombre di contatto e l’illuminazione indiretta diffusa.

Un’agenzia governativa segreta di New York è stata invasa da una minaccia ultraterrena. I giocatori assumeranno il ruolo di Jesse Faden, il nuovo Direttore del Federal Bureau of Control. Questa esperienza gameplay-driven, in stile sandbox, sviluppata con il motore di gioco proprietario Northlight, sfida i giocatori a trovare un equilibrio e a padroneggiare al meglio una combinazione di abilità soprannaturali, loadout personalizzabili e ambienti mutevoli e distruttibili; tutto questo mentre cercheranno di farsi strada nel misterioso, profondo mondo di gioco, elemento che contraddistingue le creazioni di Remedy e per il quale sono conosciuti e tanto amati.