Oltre Control e Alan Wake: nuovo gioco in arrivo! La conferma di Remedy

Nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, il team di Remedy Entertainment ha annunciato Awe, la seconda espansione di Control, in uscita nel corso del mese di agosto.

A sorprendere, tuttavia, non è stata solamente la vicina data di pubblicazione, ma anche e sopratutto la presenza di Alan Wake all'interno del trailer d'annuncio! È giunto così un indizio decisivo in merito all'esistenza in merito all'esistenza di un vero e proprio Remedy Connected Universe, circostanza ora confermata ufficialmente dalla stessa software house.

Un messaggio apparso sul sito di Remedy ci informa infatti che l'espansione di Control rappresenta il primo evento crossover all'interno di questa intrigante dimensione videoludica. Nel contenuto aggiuntivo Awe, scopriremo infatti che gli eventi accaduti nel 2010 in Alan Wake sono al centro di un'indagine del Federal Bureau! Il RCU è però destinato ad espandersi ulteriormente nel prossimo futuro. All'interno del medesimo update, firmato dal Creative Direcot Sam Lake in persona, viene infatti confermato che il team è già al lavoro su di un ulteriore gioco Remedy che sarà ambientato nel medesimo universo di Alan Wake e Control.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che presto saranno presentati i primi 15 minuti di gameplay di Awe, in un evento digitale appositamente dedicato.