Control e Alan Wake nello stesso universo? Un indizio sembra confermarlo

Sembra che Remedy abbia nascosto alcuni interessanti indizi all'interno di Control che lascerebbero intuire la presenza del titolo con protagonista la bella Jesse Faden ed Alan Wake nello stesso universo.

A darne la conferma è un documento che può essere letto nel corso dell'avventura e nel quale si cita chiaramente il tormentato scrittore. Nei file in questione si parla proprio degli eventi di Bright Falls, considerati un "evento del mondo alterato". A quanto pare Alan Wake non è più stato trovato ed è considerato dal Federal Bureau of Control un "Parautilitarian", ovvero un soggetto in grado di controllare un Oggetto del Potere. Pare inoltre che Alice, la moglie dello scrittore, sia rimasta chiusa nella struttura della Oldest House durante la manifestazione.

Insomma, i due giochi hanno diversi punti di contatto e non è da escludere che in questi indizi possano nascondersi i primi dettagli su quella che potrebbe essere la trama di Alan Wake 2.

