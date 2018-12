Control: le ambientazioni protagoniste di un nuovo trailer

505 Games e Remedy offrono oggi con il lancio del nuovo trailer World, un primo assaggio delle misteriose ambientazioni che caratterizzeranno l’attesissimo videogioco in stile action-adventure soprannaturale Control.

Questo nuovo filmato è impreziosito dalla voce narrante di James McCaffrey (Max Payne, Alan Wake, “Rescue Me”) che interpreta Trench, l’ex direttore del Federal Bureau of Control.

Control è ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole. Un’agenzia segreta newyorkese è stata infiltrata da una terribile minaccia ultraterrena, i giocatori interpreteranno il ruolo di Jesse Faden (Courtney Hope), la nuova direttrice dell’agenzia, che dovrà cercare di riprenderne il controllo. Questa esperienza di gioco in stile sandbox, in cui il gameplay - esaltato dal motore grafico proprietario Northlight - assume un ruolo fondamentale, richiederà al giocatore l’abilità di essere in grado di padroneggiare poteri soprannaturali, equipaggiamenti modificabili e ambienti di gioco reattivi.

Remedy Entertainment si appresta a ospitare un evento in diretta mondiale dal suo studio a partire dalle 17:00 (orario italiano) di oggi 20 dicembre che vedrà la partecipazione del Game Director Mikael “Mixu” Kasurinen, l’attrice protagonista Courtney Hope (Quantum Break, “Beautiful”), Il Direttore della Comunicazione Thomas Puha e che verrà condotto dal Community Manager di Control Vida Starcevic. La diretta approfondirà le tematiche legate ai contenuti di questo nuovo trailer, aggiornerà la community sullo stato dello sviluppo di Control e darà la possibilità di fare delle domande via chat su Twitch.