Control arriva su GeForce NOW con tanto di supporto alla tecnologia RTX

Il lancio di GeForce Now non è stato affatto esente da problemi: il passaggio dalla Beta alla versione definitiva ha causato un bel po' di guai con i permessi, il catalogo ha dovuto dire addio ai giochi di publisher come Blizzard, Activision e 2K Games.

A quanto pare NVIDIA ha cominciato a rimboccarsi le maniche, e quest'oggi ha rimpolpato il catalogo del servizio di gaming in streaming con una serie di nuovi giochi, ovvero Control, Arma 2: Operation Arrowhead, Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Dungeons 3, Headsnatchers, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad, Jagged Alliance 2: Wildfire e The Guild 3.

A spiccare tra i tanti è sicuramente Control, ultima opera di Remedy che in questi giorni ha dato il benvenuto alla prima espansione intitolata The Foundation. Coloro che ci giocheranno mediante GeForce Now potranno inoltre beneficiare del valore aggiunto rappresentato dal supporto ad NVIDIA RTX, tecnologia proprietaria che offre il ray-tracing in tempo reale. Purtroppo il gioco non può essere spinto oltre la risoluzione 1080p, attuale limite del servizio di NVIDIA.

GeForce NOW, ricordiamo, è un servizio cloud gaming che consente di giocare in streaming su PC, Mac, SHIELD e dispositivi Android ad una selezione di titoli acquistati su altre piattaforme come Steam. Dunque, non effettua la vendita diretta. Nonostante l'esodo dei publisher, realtà come Epic Games e Ubisoft hanno confermato il loro supporto. Prima di salutarvi, ricordiamo che tra le nostre pagine trovate i requisiti di GeForce NOW e una guida su come attivare l'abbonamento gratis.