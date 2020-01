Control in arrivo in Xbox Game Pass? Il rumor torna a circolare in rete

Lo scorso mese di dicembre, il mai avaro di parole Phil Spencer segnalò ai giocatori Xbox che <>Control si trovava in procinto di arrivare nel catalogo di Xbox Game Pass.

I fan accolsero la notizia con grande entusiasmo, ma i ragazzi di Remedy, studio responsabile di quest'interessante commistione tra i generi sparatutto e metroidvania, si affrettarono a smentire attraverso i propri canali social la dichiarazione del boss di Xbox, bollandola come "incorretta". Ebbene, un mese dopo l'accaduto, siamo di nuovo qui a parlarne, poiché in rete ha cominciato a circolare un nuovo rumor che sembra anticipare l'aggiunta di Control alla già ampia ludoteca di Xbox Game Pass.

Un utente ha condiviso su Reddit uno screenshot scattato sulla pagina del l'Xbox Store dedicata al gioco, e come potete vedere in basso riporta le seguenti parole: "Puoi ottenerlo gratuitamente grazie alla tua sottoscrizione". La dicitura, che potrebbe essere apparsa per errore, sembra non lasciare adito a dubbi, ma per dovere di completezza segnaliamo che il post è già stato rimosso dai moderatori di Reddit per mancanza di prove tangibili della veridicità dell'immagine.

Control arriverà davvero in Xbox Game Pass? Fino a che non verrà effettuato un annuncio ufficiale, non possiamo saperlo per certezza. Nel frattempo, gli abbonati possono consolarsi con GTA 5, Tekken 7 e gli altri giochi di gennaio 2020.