Control: in arrivo un DLC su un personaggio secondario?

Secondo alcuni rumor raccolti da PCGamer e dallo YouTuber ManFightDragon, presto Control potrebbe ricevere un DLC dedicato ad uno dei personaggi secondari dell'avventura.

Tramite il tool di debug, lo YouTuber ha scoperto una missione non presente nel gioco grazie ad un file denominato "St01_MM_04_Marshall_START_Plus_PS4_SM15_Dlc". Il termine "DLC" non sembra lasciare spazio a molti dubbi riguardo l'arrivo di una espansione incentrata su Marshall, reponsabile della struttura di sicurezza.

Al momento in ogni caso Remedy non ha confermato nulla, lo studio finlandese ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi tecnici di Control legati alle performance in particolar modo su PlayStation 4, dove il gioco ha ricevuto alcune critiche proprio sul comparto tecnico.

Remedy ha anche dichiarato che Control è legato ad Alan Wake e Quantum Break, il nuovo gioco dello studio contiene alcuni rimandi e riferimenti ai due giochi in questione, che insieme danno vita ad una sorta di "Remedyverse" non condiviso ma con molti particolari in comune.

Control è disponibile dal 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One, nel Regno Unito l'accoglienza commerciale è stata buona ma non eccelsa e il gioco ha debuttato al quarto posto della classifica software nella settimana di lancio, preceduto da Astral Chain, Man of Medan e Wreckfest.