Control: in arrivo Photo Mode e nuove opzioni grafiche su PC, ma niente HDR

Control è disponibile da una settimana, ed il nuovo action-adventure paranormale di Remedy Entertainment ha dato quella che ad oggi è una delle migliori dimostrazioni delle potenzialità del Ray-Tracing su PC.

Chi ha la fortuna di poter disporre di una scheda grafica Nvidia RTX sta dunque ammirando la bellezze del titolo di Remedy, ma sta probabilmente soffrendo anche di alcune problematiche tecniche (tra cui stuttering e black screen) che minano la godibilità generale dell'esperienza. La software house finlandese ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog in cui assicura che il team sta impiegando tempo e risorse per correggere tutte le imperfezioni presenti al momento nella verisone PC del titolo. Nell'attesa di un aggiornamento, comunque, Remedy consiglia di abilitare l'ultima versione di Windows sui vostri sistemi: potete fare un rapido controllo cercando "Informazioni sul PC" tramite la barra di ricerca del menù Start.

Oltre a questo, Remedy ha confermato l'arrivo di nuove feature grafiche su PC, che coinvolgeranno l'introduzione della toggle bar per le opzioni di motion blur e grana da pellicola. Previste anche migliorie e correzioni riguardanti la disposizione delle icone sulla mappa di gioco, nonché l'aggiunta della Modalità Foto. La speranza di Remedy è che l'imminente arrivo di queste novità possano "più che sopperire alla mancanza dell'HDR", feature che già sapevamo non essere prevista per il gioco.

Control è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Secondo i nuovi rumor, il gioco potrebbe accogliere un DLC incentrato su un personaggio secondario.