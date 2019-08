Control, Astral Chain, Blair Witch e Man of Medan giocati su Twitch questa settimana

La settimana appena iniziata, come noto, vedrà l'arrivo di numerosi titoli di primissimo piano come Control, Astral Chain, Blair Witch e Ancestors The Humankind Odyssey, giochi che vi mostreremo in diretta su Twitch a partire da oggi!

Di seguito il palinsesto delle dirette dal 26 al 31 agosto, i più attenti noteranno l'assenza di Colazione con Everyeye e del rotocalco 7 Giorni, questi appuntamenti torneranno a partire da settembre, al termine delle vacanze estive.

Lunedì 26 agosto

Ore 15:00 - Control di Remedy

Ore 17:00 - Astral Chain

Ore 19:00 - Ancestors The Humankind Odyssey

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege

Martedì 27 agosto

Ore 16:00 - Domande e Risposte

Ore 17:00 - Schiaccisempre LIVE

Ore 20:00 - Il Green LIVE

Ore 21:00 - Remnant from the Ashes

Mercoledì 28 agosto

Ore 16:00 - The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Ore 21:00 - My Generation LIVE: Assassin's Creed

Giovedì 29 agosto

Ore 17:00 - Blair Witch

Ore 19:00 - FIFA 20 feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2

Venerdì 30 agosto

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Metro Exodus: I Due Colonnelli

Ore 21:00 - Da Definire

Sabato 31 agosto

Ore 17:00 - Schiaccisempre LIVE

Come sempre l'appuntamento è su Twitch, iscrivetevi al canale di Everyeye.it per ricevere le notifiche pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, le repliche verranno invece pubblicate esclusivamente sul canale YouTube Everyeye on Demand.