Control: il nuovo Gioco di Remedy avrà Scenari Complessi

Dopo aver realizzato Titoli quali Alan Wake e Quantum Break, Remedy Entertainment si appresta ad esordire sul mercato videoludica con una IP completamente nuova.

Nel corso di un recente coverage realizzato dalla Redazione di Game Informer, il Game Director di Control, Mikael Kasurinen ha fornito numerosi dettagli in merito alle abilità paranormali di cui disporrà la protagonista, Jesse Faden. In una nuova intervista, l'Autore ha inoltre approfondito alcuni degli elementi di gameplay che caratterizzeranno il nuovo Gioco di Remedy.

In particolare, Kasurinen ha evidenziato come tra gli obiettivi del Team vi fosse quello di rendere il Gioco meno lineare rispetto agli ultimi Titoli realizzati dalla Software House: "Nel corso della campagna principale, incrementerete le vostre autorizzazioni di sicurezza attraverso questo mondo. [...] All'inizio del Gioco, vi troverete di fronte porte che ancora non potete aprire. Man mano che procedete all'interno della Campagna e attraverso il mondo, otterrete maggiori autorizzazioni e potrete fare ritorno a queste aree che avevate inizialmente saltato. Inoltre, abbiamo anche aree il cui accesso è limitato dalle abilità che possedete, ad esempio, la levitazione". Elementi sicuramente interessanti, che porranno i Giocatori di fronte a maggiori sfide in termini di esplorazione.

Ne approfittiamo per segnalarvi che, proprio recentemente, Remedy ha confermato la finestra di lancio di Control. Il Gioco, pur privo di una data di pubblicazione definitiva, è atteso nel corso dell'Estate 2019 su PC, Playstation 4 ed Xbox One.