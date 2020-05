Control: AWE, il prossimo DLC, svelerà alcuni misteri relativi ad Alan Wake

All'indomani del decimo anniversario dall'uscita di Alan Wake, un'interessante intervista di Sam Lake, creative director di Remedy, ha svelato l'esistenza di alcuni collegamenti tra gli avvenimenti di Bright Falls ed AWE, il prossimo DLC di Control.

Sam Lake ha infatti affermato che nel prossimo DLC di Control, che prenderà il nome di AWE, i giocatori potranno apprendere nuove informazioni sulla ricerca che il Federal Bureau of Control sta conducendo sull'incidente di Bright Falls: "Abbiamo l'opportunità di guardare a quello che è accaduto ad Alan Wake e di come viene visto dall'Ufficio del Presidente. Bene, c'è stato questo evento ultraterreno che è avvenuto a Bright Falls e improvvisamente loro utilizzano questa terminologia. Ci sono persone che ci hanno detto - ho adorato Alan Wake ma non abbiamo capito bene cosa è successo e ora, dopo aver giocato a Control, è tutto più chiaro". Lake ha poi aggiunto alcune parole su AWE: "Posso dire che scoprirete di più sulle ricerche del Bureau, su quello che è avvenuto ad Alan Wake, e su dove si trovano oggi".

Insomma, dopo The Foundation, il mondo di Control verrà sviscerato ancora più a fondo dal prossimo DLC AWE. Intanto Control si è rivelato un successo commerciale con oltre 30 milioni di ricavi.