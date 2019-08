Control: combattiamo i demoni dell'Hiss in un video gameplay di 20 minuti

Nel nuovo video episodio di PS Undeground, i creatori di contenuti del canale YouTube di PlayStation approfittando della vetrina mediatica della Gamescom 2019 per farci ammirare un nuovo filmato dimostrativo di 20 minuti di Control, l'ambizioso metroidvania paranormale di Remedy in uscita a fine agosto.

Il nuovo video ci riporta tra le quattro mura della Oldest House per fronteggiare la minaccia rappresentata dagli esseri multidimensionali dell'Hiss insieme a Jesse Faden, la coraggiosa e misteriosa direttrice del Federal Bureau of Control che interpreteremo nel corso dell'avventura.

L'approccio ludico e narrativo adottato dal team finlandese diretto da Sam Lake farà sì che gli utenti sperimentino la più ampia libertà d'azione e di movimento nel tentativo di venire a capo di questo enigma soprannaturale: la nostra alter-ego, ad esempio, potrà aprire nuovi varchi nella Oldest House affrontando delle missioni secondarie che le consentiranno, una volta completate, di acquisire nuove abilità ed elementi di equipaggiamento.

Per poter unirci alla battaglia contro le creature dell'Hiss dovremo attendere fino all'uscita di Control, prevista per il sempre più prossimo 27 agosto su PC (con pieno supporto al Ray Tracing), Xbox One e, naturalmente, PlayStation 4. Il nuovo action metroidvania degli autori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break arriverà a novembre anche su Google Stadia, come hanno confermato gli stessi vertici di Remedy durante lo Stadia Connect della Gamescom.