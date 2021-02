Control: come effettuare l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X

A partire da oggi Control è disponibile anche sulle console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X, grazie ad un aggiornamento gratuito per tutti i possessori dell'Ultimate Edition. Se avete il gioco nella vostra libreria ma non sapete come aggiornare il gioco Remedy per godere del Ray Tracing e degli altri benefici, ecco tutti i dettagli.

Come effettuare l'upgrade di Control da PS4 a PS5

Se avete acquistato o scaricato gratuitamente grazie al Plus (vi ricordiamo che i giochi gratis di febbraio 2021 con il PlayStation Plus sono disponibili da oggi) la Ultimate Edition di Control, potete procedere al download del gioco direttamente dalla vostra raccolta su PS5. Se non avete ancora riscattato il gioco, potete farlo tramite il PlayStation Store, l'app ufficiale per Android/iOS o il sito ufficiale dello store di Sony. Una volta nella libreria, il gioco può essere scaricato dalla Raccolta Giochi, nella quale in questo caso è presente un'unica voce contenente sia la versione PS4 che quella PS5. Per non incappare in errori, cliccate sull'icona del gioco e, prima di selezionare il tasto per avviare il download, assicuratevi che selezionando il tasto "..." sulla destra appaia nell'elenco la sola versione PS4: ciò significa che l'edizione selezionata è quella PlayStation 5 e potete procedere al download.

In alternativa, potete evitare qualsiasi tipo di errore avviando il download da remoto tramite il sito ufficiale del PS Store: effettuate l'accesso al portale, visitate la pagina dedicata alla Raccolta Giochi e cliccate sul tasto scarica sulla destra della versione corretta di Control (quella rossa è l'edizione PS4, quella bianca è per PS4).

Ecco di seguito il link al download:

Prima di avviare il gioco, assicuratevi che quella installata sulla vostra console sia l'edizione corretta del gioco. Per far ciò, visitate il menu principale di PlayStation 5, spostate il cursore sull'icona di Control Ultimate Edition e premete il tasto Options: nel menu a tendina cliccate con X sulla voce "Versione gioco" e selezionate "PS5 | Completa | Control Ultimate Edition".

Come effettuare l'upgrade di Control da Xbox One a Xbox Series X|S

Nel caso della versione Microsoft, il sistema attraverso il quale i giocatori possono effettuare l'upgrade è incredibilmente rapido ed intuitivo e non richiede particolari passaggi. A patto che siate in possesso della Ultimate Edition di Control, non occorre far altro che accedere alla propria raccolta giochi ed effettuare il download del gioco, il cui riquadro presenta ora il celebre bollino "X|S", il quale indica la presenza di un upgrade grafico.

A prescindere da quale sia la vostra piattaforma di riferimento, va precisato che gli stessi sviluppatori hanno confermato che non è possibile trasferire i salvataggi delle versioni PS4 e Xbox One di Control su PS5 e Xbox Series X a causa di alcune modifiche apportare al codice di gioco, le quali hanno profondamente stravolto il sistema di gestione dei dati.

