Control: come risolvere l'Enigma della Roulette e sbloccare un vestito extra

L’ultimo lavoro dei ragazzi Remedy, Control, è un gioco ricco di misteri ed enigmi da risolvere sfruttando i poteri telecinetici della protagonista, Jesse. Uno di questi, l’enigma della roulette, vi permetterà di sbloccare il costume aggiuntivo Completo Dorato per Jesse.

Questo enigma si trova all’interno del dipartimento di Fortuna e Probabilità del Federal Bureau of Control, collocato all’interno del Settore di Ricerca: per raggiungere questa nuova ala del gigantesco complesso dovrete prima di tutto ottenere la tessera magnetica che vi permetterà di accedere a tutte le porte con un livello di sicurezza pari a 5. Per ottenere questa tessera dovrete portare a termine la sesta missione principale del gioco, intitolata Soglia.

Una volta raggiunto il dipartimento di Fortuna e Probabilità, noterete due stanze separate da una sorta di grata: in una di queste è presente la roulette, ovvero la protagonista di questa nostra guida: per ottenere il Completo Dorato, infatti, dovrete fare in modo da assicurarvi che, girando la roulette, il numero indicato da questa sia il 7. Per farlo dovrete manipolare in qualche modo la vostra fortuna, e non a caso entrambe le stanze sono piene di oggetti portafortuna. Ecco quindi i passaggi da seguire per completare questo enigma:

Accendete tutte le 4 lampade presenti nella stessa stanza della roulette

presenti nella stessa stanza della roulette Tornate nell’altra stanza e interagite con il ferro di cavallo sulla scrivania in modo che le due punte siano rivolte verso l’alto

sulla scrivania in modo che le due punte siano rivolte verso l’alto Sempre nella stessa stanza, interagite con entrambe le culle di Newton presenti (ovvero quegli oggetti decorativi con delle palline legate da piccole cordicelle che si colpiscono continuamente) in modo tale da fermarle

presenti (ovvero quegli oggetti decorativi con delle palline legate da piccole cordicelle che si colpiscono continuamente) in modo tale da fermarle Nella stessa stanza, assicuratevi anche che la zampa del gatto della fortuna orientale sia in movimento

orientale sia in movimento La mossa successiva da fare sarà quella di raccogliere il quadrifoglio e ripiantarlo nel vaso collocato sul tavolo che si trova nei pressi della roulette, quello che ospita anche un vecchio televisore

e ripiantarlo nel vaso collocato sul tavolo che si trova nei pressi della roulette, quello che ospita anche un vecchio televisore L’ultimo oggetto da spostare sarà la statuetta raffigurante un pesce dorato : questo oggetto dovrà essere posizionato sul tappeto rosso che si trova sotto il tavolo della roulette, il più vicino possibile alla roulette stessa. Per spostare questo oggetto vi torneranno particolarmente utili i poteri telecinetici di Jesse.

: questo oggetto dovrà essere posizionato sul tappeto rosso che si trova sotto il tavolo della roulette, il più vicino possibile alla roulette stessa. Per spostare questo oggetto vi torneranno particolarmente utili i poteri telecinetici di Jesse. Infine, assicuratevi che le fish da gioco sul tavolo della roulette siano posizionate sul numero 7

sul tavolo della roulette siano posizionate sul numero 7 Dopo aver completato tutti questi preparativi, potrete finalmente girare la roulette, assicurandovi però di allontanarvi subito dal tappeto rosso, altrimenti le vostre probabilità di ottenere il numero 7 diminuiranno

Se avrete fatto tutto nella maniera corretta, la roulette si fermerà sul numero 7 e sbloccherete il Completo Dorato, mentre se il numero sarà diverso dal 7 un estintore all’interno della stanza esploderà.

Vi ricordiamo che Control è gratis a febbraio su Playstation Plus, nella sua versione Ultimate Edition, mentre recentemente Control è entrato nel catalogo Xbox Game Pass nella sua versione Standard. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Control per PlayStation 5.